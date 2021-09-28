Haluk Levent şimdi barınma sorunu yaşayan öğrencilere destek olacak!

Şarkıcı Haluk Levent, Ahbap Derneği ile Türkiye'de yaşanan birçok soruna dikkat çekmeye ve yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Levent, bu kez de barınma sorunu yaşayan öğrencilere destek olacak.

Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Üniversiteli kardeşlerim! Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa,kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneğine başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz. Başvurular yarın" dedi.