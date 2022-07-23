Haluk Levent, konser alanındaki pamuk şekerlerini aldı

Malatya’da Kayısı Festivalinde sahne alan Türk Rock Sanatçısı ve AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, konser alanındaki pamuk şeker satıcılarını sahneye çağırarak, bütün pamuk şekerleri aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, diğer kurum ve kuruluşların desteği ve organizesi ile Malatya Uluslararası Kayısı Festivali’nin bu yıl 25’incisi gerçekleştiriliyor. Festival çerçevesinde Malatya Mişmiş Park Fuar Alanı’nda sahne alan Türk Rock Sanatçısı ve “Ahbap Derneği” kurucusu Haluk Levent, sevenlerine eğlenceli dakikalar yaşattı.

Konserde gitarını eline alan Levent, “Hey Abi Baksana, Pamuklu Şeker Getirin Bana” adlı bir şarkı seslendirdi. Şarkının bitimine doğru “gelsinler onlarda yanıma” dedi ve konser alanında bulunan bütün pamuk şeker satıcıları sahneye çıktı. Levent, bütün pamuk şekerleri AHBAP Derneği olarak satın alarak, konsere gelen sanatseverlere dağıttırdı. Bir tane pamuk şekerde kendisi alan Levent, “Bir şey itiraf edeyim, sahnede o an bir şarkı yapıyoruz, birçok şarkıdan güzel oluyor. Fark ettiniz mi, bu şarkı şu anda burada çıktı ve sizlerle beraberde vokal yaptık” şeklinde konuştu.

Çocukluğunun aklına geldiğini ifade eden Levent, “Bu çocuklar sabahtan beri alın teri ve emek için bir şeyler satıyor” dedi.

Pamuk şeker satıcıları ile sahnede bir sür sohbet eden Levent, daha sonra pamuk şeker fiyatını öğrendi. Pamuk şekerin 5 ila 7 liradan satıldığını öğrenen ünlü şarkıcı, “Biri 5 liraya satıyor biri 7 liraya, 10 liradan almak lazım değil mi? AHBAP işleri böyle. Bizi izleyenler arasında AHBAP hayırseverleri var. Şimdi Ömer kardeşim ailesini göndermiş kendisi evde, hepsini ona yıktım. Pamuk şekerleri 10 liradan satın aldık” diye konuştu.

Haluk Levent konserinde, Vali Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan sahneye gelerek Levent’e hediyeler verdiler.

Levent, konseri İzmir Marşı’yla tamamladı.