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Halk Tv Enver Aysever ile yolları neden ayırdı?
Deneyimli gazeteci Enver Aysever, Halk TV'deki programına son verildiğini duyurdu. Enver Aysever, sosyal medya hesabı üzerinden ayrılıkla ilgili açıklamada bulundu.
Magazin 03.10.2020, 09:55 03.10.2020, 11:05
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Halk TV ekranlarında yayınlanan Ayrıntılar programıyla izleyici karşısına çıkan Enver Aysever'in kanalla yolları ayrıldı.
Deneyimli gazeteci, ayrılıkla ilgili "Az önce @halktvcomtr yönetimi tarafından kurumla ilişkimin kesildiği tarafıma bildirildi. Görev yapan arkadaşlara başarı dilerim. İzleyici dostlarıma teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.
Az önce @halktvcomtr yönetimi tarafından kurumla ilişkimin kesildiği tarafıma bildirildi. Görev yapan arkadaşlara başarı dilerim.— Enver Aysever (@enveraysevera) October 2, 2020
İzleyici dostlarıma teşekkür ederim. https://t.co/tgKqZe0wJR
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