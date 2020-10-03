Halk Tv Enver Aysever ile yolları neden ayırdı?

Halk TV ekranlarında yayınlanan Ayrıntılar programıyla izleyici karşısına çıkan Enver Aysever'in kanalla yolları ayrıldı.

Deneyimli gazeteci, ayrılıkla ilgili "Az önce @halktvcomtr yönetimi tarafından kurumla ilişkimin kesildiği tarafıma bildirildi. Görev yapan arkadaşlara başarı dilerim. İzleyici dostlarıma teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.