Halil Sezai kimdir nereli kaç yaşında?
Halil Sezai, son günlerde yaşlı bir adamı darp etmesi ile gündemde yer alıyor. Asıl alanı tiyatro olan ve müzikle daha sonradan tanışan Halil Sezai, bir filmi esnasında söylediği şarkı ile popülaritesini kazanmış ve müzik alanında da faaliyet göstermeye başlamıştır. Peki, Halil Sezai kimdir? İşte, pek çok kişinin yakından tanıdığı Halil Sezai filmleri ve şarkıları
Tuzla'da film çekimi esnasında yan villadan ses yapıldığı gerekçesiyle kendisini uyarmaya gelen 67 yaşındaki adamı darp eden Halil Sezai, gündemde yer alması dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Halil Sezai'nin filmleri ve dizileri hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, Halil Sezai kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o detaylar
HALİL SEZAİ KİMDİR?
Halil Sezai Paracıkoğlu ya da bilinen adıyla Halil Sezai 16 Ağustos 1979 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Babasının ailesi Bulgaristan’ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olup soyadını buradan almaktadır.
Eskişehir Atatürk Lisesi'nden ve 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2012 yılında Kral TV Müzik Ödüllerinde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü almıştır.
2011 yılında vizyona giren İncir Reçeli filmi ile beyaz perdede yer alan Sezai, serinin devam filmi olan 2014 yapımı İncir Reçeli 2'de de başrolde oynamıştır. 2014 tarihli Çilek filminin ise yapımcılığını üstlendi. Yapışık Kardeşler filminde İmam rolünü oynadı.
Halil Sezai'nin Cenk ve Duygu adında iki kardeşi daha vardır. Ağabeyi Cenk Paracıkoğlu'da bir dönem mankenlik ve müzisyenlik yapmıştır. Kardeşi Duygu Paracıkoğlu ise oyuncudur.
OYNADIĞI FİLMLER
- Sevgili Dünürüm: Cem - 2007
- Gönül Yarası: Garson - 2004
- Ihlamurlar Altında: Murat - 2005
- Kader: Levent - 2007
- Kahve Bahane: Muhsin - 2009
- Yapma Diyorum: Sağlıkçı Tezcan - 2009
- Türkan: İsmail - 2011
- Mavi Pansiyon: 2011
- İncir Reçeli: Metin (Film) 2011
- Problem Çözen Adam: İnternet Dizisi - 2011
- Bir Hikayem Var : 2013
- Sabit Kanca: Fizik Öğretmeni - 2013
- Çilek: (Film) 2014
- İncir Reçeli 2: Metin (Film) 2014
- Ammar: (Film) 2014
- Arkadaşım Hoşgeldin: Komedi Programı - 2014
- Yapışık Kardeşler: (Film) İmam - 2015
- Benim Adım Feridun: (Film) Ersan - 2016
- Rüzgar: (Film) Alper - 2018
Halil Sezai ayrıca, Badem grubunun Kalpsiz ve Bulutsuzluk Özlemi'nin Rüzgâr kliplerinde rol almıştır.
ŞARKILARI
- Seni Beklerken (2011)
- Her Neyse (feat.Serhat Karayiğit) (2012)
- Seni Beklemek (2012)
- Ey Aşk (2013)
- Ervah-ı Ezelden (2015)
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