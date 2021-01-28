Halil Sezai ilk kez konuştu

İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i döven ve 45 gün cezaevinde kalan şarkıcı Halil Sezai, Uzman klinik psikolog Gökhan Çınar'ın sunumuyla Exxen'de yayınlanan Katarsis programında konuştu.

Halil Sezai, Aptal kutusu dediğimiz şeyin içinde verilen her şeye inanıyoruz diyerek, "Dünyanın tamamı böyle, tek bizim ülkemiz değil. Medya gücünü eline geçiren herkes algıları istediği gibi yönetebiliyor. Yaptırtmak istediği ve göstermek istediği her şeyi rahatlıkla yansıtabiliyor. Bu benim cezaevinden çıktıktan sonra katıldığım ilk program" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYİ YANIMDA GÖRMEDİM"

Sezai'nin açıklaması şöyle:

"45 günlük bir cezaevi süreci geçirdim. Bu süreçte kimse yanıma gelip 'hayırdır ne oldu sana?' diye sormadı. İhtiyacım olan zamanda kimseyi yanımda göremedim. Kimse gerçeği duymak için bana mikrofon uzatmadı. Şimdi algılar değiştiğinde gelip sormaya başladılar. İş işten geçtikten sonra geliyorlar. İnsan buna üzülüyor.

"TEK BAŞIMA KALDIM"

Kötü geçmedi bu dönem. Hatta buna ihtiyacım varmış gibi geçirdiğim bir dönem oldu. Tek başıma bir odada kaldım. Hava almaya bile doğru düzgün pek çıkmadım. Bu süre zarfında bol bol kitap okuyup kendi başıma vakit geçirdim. İçsel bir yolculuk yaptım. Sakin ve sabırlı bir adam olduğumu düşünürdüm ama böyle değilmişim. Bu yaşadıklarımı anlamaya çalıştım. Kendimle baş başa kaldım. Bu durum vicdanınızı kötü hissettiriyor, ne olursa olsun insan kendisini kötü hissedilebiliyor.

"ANLATILDIĞI GİBİ BİRİ DEĞİLİM"

Bu son olayda da anlatıldığı gibi çok fazla sinirli değildim. İnsanlar beni yaptığım filmlerden dolayı 'bu sabah akşam içer' diye düşünüyor ama öyle bir şey yok. Böyle hayat sürmez. İnsanlara beni yıllardır yanlış tanıtma derdindeler. Belki de sıradan biri olsaydım böyle bir şey olmayacaktı. Bu şekilde binlerce olay yaşanıyor, daha kötüleri oluyor ama kimse sesini çıkartmıyor.

Keşke ilk dönemlerimdeki gibi şarkılarımın kendi kendine yayıldığı, daha gizli kalabildiğim zamanlarda olsaydım. Eskiden çok rahat gidip geldiğim yerlere şimdi gitmiyorum bile. Bir tane güzel haber yazılmadı hakkımda. Bakın araştırın, bir tane güzel bir şey yazmaz mı insan? Amaçlarının ne olduğunu bilmiyorum. Ben ne yaptım onlara?

"SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK DEĞİLİM"

Medyatava'da yer alan habere göre, Kendim de sütten çıkmış ak kaşık değilim, normalinde kendimden nefret edebilen bir adamım ama bu kadar da bir insan linç edilemez. Her ne kadar fiziksek şiddet suçsa, psikolojik şiddet de suç sayılmalı. Birinin sizin karşınızda aylardır küfür ettiğini ve sözlü taciz ettiğini düşünün. Sürekli yüksek sesli tacizler ve küfürler duyduğunuzu düşünün. Empati yapın. Üzülüyorum ama kimse kusura bakmasın ben kimseyi katletmedim.

Keşke ilk dönemlerimdeki gibi şarkılarımın kendi kendine yayıldığı, daha gizli kalabildiğim zamanlarda olsaydım. Eskiden çok rahat gidip geldiğim yerlere şimdi gitmiyorum bile. Bir tane güzel haber yazılmadı hakkımda. Bakın araştırın, bir tane güzel bir şey yazmaz mı insan? Amaçlarının ne olduğunu bilmiyorum. Ben ne yaptım onlara?

"SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK DEĞİLİM"

Medyatava'da yer alan habere göre, Kendim de sütten çıkmış ak kaşık değilim, normalinde kendimden nefret edebilen bir adamım ama bu kadar da bir insan linç edilemez. Her ne kadar fiziksek şiddet suçsa, psikolojik şiddet de suç sayılmalı. Birinin sizin karşınızda aylardır küfür ettiğini ve sözlü taciz ettiğini düşünün. Sürekli yüksek sesli tacizler ve küfürler duyduğunuzu düşünün. Empati yapın. Üzülüyorum ama kimse kusura bakmasın ben kimseyi katletmedim.