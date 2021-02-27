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Hakan Taşıyan’ın hastalığı ne? Hakan Taşıyan kimdir?

Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gören Taşıyan'ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Peki, Hakan Taşıyan’a ne oldu, hastalığı ne? Hakan Taşıyan için kritik çağrı nedir?

Magazin 27.02.2021, 15:00
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Hakan Taşıyan’ın hastalığı ne? Hakan Taşıyan kimdir?

Taşıyan'ın, acil olarak böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği duyuruldu. Böbrek nakli için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilirken, karaciğer için herhangi bir donör bulunamadığı ifade edildi.

Hakan Taşıyan'ın Instagram hesabından yapılan açıklama

Taşıyan'ın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, şarkıcının sevenlerinden dua ve yardım beklediği belirtilirken, "Hakan taşıyansevenlerine önemli duyuru. Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde, doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir. Öncelikle birinci derece yakınlarından(aile birelerinden) alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır. Durumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir. Tedavi sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tutabilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır. Hakan TAŞIYAN sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah’ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar “doktor” olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz. Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle" ifadeleri kullanıldı.

Hakan Taşıyan kimdir? 

1973 yılında dünyaya gelen Hakan Taşıyan, çocukluk yaşlarından itibaren saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgili olan Taşıyan, askerliğini yaparken söylediği şarkılarla ve komutanları tarafından çok sevildi ve komutanlarının desteği ile 1996 yılında ilk kaseti "Hesabım Bitmedi"yi çıkardı. 1997 yılında ikinci kasedi olan "Sensiz İki Gün" çıktığında geniş kitleler tarafından tanındı.

Bu albümden sonra çok sayıda konserde sahne alan Hakan Taşıyan, 1998 yılında "Gözün Sevem" albümünü piyasaya sürmüş, hemen ardından dördüncü albümü olan "A Canım Kıymetini Bilemedim"i 1999 yılında hayranları ile buluşturmuştur. Hakan Taşıyan'a büyük şöhreti getiren ise 2000 yılında çıkardığı "Güz Gülleri" albümü oldu. Bu albümdeki aynı adı taşıyan şarkısıyla çok popüler olan şarkıcı, 2002 yılında "Mor Hicranlar" albümüyle kariyerine devam etmiştir. Bu tarihten sonra da müzikal çalışmalara devam eden şarkıcı, kendi adını taşıyan Hakan Taşıyan, Türkülerle, Mutluluk Yağmuru, Ya Sen Ya Hiç ve 2012 yılında Gitme Gülüm albümlerini çıkarmıştır. Bu yıldan sonra uzun bir süre ortalarda görülmeyen Hakan Taşıyan bir süre albüm ya da herhangi bir müzikal çalışma yapmadı.

Müzik kariyerinin yanından oyuncuk geçmişi de olan Hakan Taşıyan, 1998 tarihinde "Hesabım Bitmedi” isimli dizinde Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır. 2001 tarihinde ise "Güz Gülleri" isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Müslüm Gürses'e olan benzerliği ve "Güz Gülleri" şarkısıyla bir dönem çok ünlenen arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan, 2017 yılında yeniden basında boy göstermeye başladı. Çıkış yaptığı dönemdeki haline göre bir hayli kilo veren ünlü sanatçı, bir dönem alkol tedavisi gördüğü haberleriyle gündeme geldi.

2018 yılında uzun bir aranın ardından yeni albümü ile müzikseverlerin karşısına çıkan Hakan Taşıyan, son albümü olan "Sessiz Sedasız Dönüş"ü piyasaya çıkardı. Toplam 9 şarkıdan oluşan albümde Mehmet Ali Öç, Taner Solak, Ali Tekintüre, Mustafa Yaşamış, Vural Şahin, Tarık Ağansoy, Fethi Demir, Yusuf Bulut ve Ahmet Demir gibi müzik adamlarının eserleri yer aldı. Albümün aranjeleri ise Tarık Ağansoy, Göksun Çavdar, Ceyhun Çelik ve Fethi Karaduman gibi müzisyenlerin imzası bulunuyor.

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