Hakan Sabancı'yla davası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını ilan etti

Hakan Sabancı'nın kendisini hamile bıraktıktan sonra ayrıldığını iddia etmesi nedeniyle bir anda magazin gündeminin üst sıralarına oturan Aygün Aydın, geçtiğimiz günlerde Sabancı'nın avukatlarının şikayetiyle hapse girmişti.

15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sabancı hakkındaki açıklamalarına son vermeyen Aydın, yine şikayet üzerine bu sefer 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AYDIN, GÖNLÜNÜ KAPTIRDI

Sabancı'ya ağır ifadeler kullanan Aydın, kalbini yeni sevgilisine kaptırdı.

"EN BÜYÜK KARANLIĞIMDA DOĞAN GÜNEŞİM"

Aydın, yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozunu Instagram'dan yayınladı. Aydın, yeni sevgilisi Süha Yaman Koç'la karesine "En büyük karanlığımda doğan güneşim. Dünyamdan çok uzakken hayatımın en büyük iyikisi olduğun için teşekkür ederim sevgilim" yazarak, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.

Aydın'ın sevgilisinin soyismi Koç olması dikkat çekti.