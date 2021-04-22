banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hakan Altun yoğun bakıma alındı
Hakan Altun yoğun bakıma alındı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Bugün toplanıyor, gündem 'TAM KAPANMA'
Bugün toplanıyor, gündem 'TAM KAPANMA'
Altın, dolar ve euro aldı başını gidiyor!
Altın, dolar ve euro aldı başını gidiyor!

Hakan Altun yoğun bakıma alındı

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü

Magazin 22.04.2021, 09:10 22.04.2021, 10:59
43
Hakan Altun yoğun bakıma alındı

Şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Bilinci açık olan Hakan Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi. Altun'un 2007'de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

banner478
Yorumlar (0)
14°
açık