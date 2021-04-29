Hakan Altun'dan yeni fotoğraf geldi

“Şarkılar Bizi Söyler” programının çekimleri öncesi fenalaşan Hakan Altun, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından damar tıkanıklığı rahatsızlığı olduğu öğrenilen Altun'dan güzel haber geldi.

MUTLU SON

Son kontrollerin ardından ünlü sanatçı, taburcu oldu. Altun'un doktoru, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa 'Ve biraz tatsız başlayan bu hikaye mutlu sonla biter'mesajını düştü.

Geçirdiği rahatsızlık sonrası Hakan Altun, Bodrum’a gidip 2 ay dinlenecek. Bu sürede çalışmayacak.