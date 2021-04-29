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Hakan Altun'dan yeni fotoğraf geldi
Hakan Altun, Kanal D’de yayınlanan “Şarkılar Bizi Söyler” programının çekimleri öncesi fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
Magazin 29.04.2021, 19:27
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“Şarkılar Bizi Söyler” programının çekimleri öncesi fenalaşan Hakan Altun, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından damar tıkanıklığı rahatsızlığı olduğu öğrenilen Altun'dan güzel haber geldi.
MUTLU SON
Son kontrollerin ardından ünlü sanatçı, taburcu oldu. Altun'un doktoru, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa 'Ve biraz tatsız başlayan bu hikaye mutlu sonla biter'mesajını düştü.
Geçirdiği rahatsızlık sonrası Hakan Altun, Bodrum’a gidip 2 ay dinlenecek. Bu sürede çalışmayacak.