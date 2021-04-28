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Hakan Altun, Bodrum’da 2 ay dinlenecek

Hakan Altun'un yer aldığı programın yapımcısı Polat Yağcı, ünlü şarkıcının Bodrum'da dinleneceğini açıkladı.

Magazin 28.04.2021, 14:16
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Hakan Altun, Bodrum’da 2 ay dinlenecek

Hakan Altun, Kanal D’de yayınlanan “Şarkılar Bizi Söyler” programının çekimleri öncesi fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Tedbir amaçlı bir süredir yoğun bakımda yatan Altun'u, yapımcı Polat Yağcı ziyaret etti.

ÇEKİMLER ONSUZ OLACAK

Sanatçının sağlık durumu hakkında konuşan Yağcı, sanatçının tedavisinin bir gün daha devam edeceğini ve check up yapıldıktan sonra taburcu olacağını söyledi: “Hakan, Bodrum’a gidip 2 ay dinlenecek. Bu sürede çalışmayacak. ‘Şarkılar Bizi Söyler’in son 4 bölümünü konuk sanatçılarla çekeceğiz.”

2007'DE BEYİN AMELİYATI OLMUŞTU

Hakan Altun 2007 yılında ameliyat olmuş, beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümör alınmıştı. Ameliyatını yapan doktor, “Beyin zarında gelişen bir tümör. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor.”açıklamasında bulunmuştu.

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