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Haftalar süren mücadelenin finali galibi belli oldu: İşte MasterChef şampiyonu!

MasterChef'te şampiyonluk kupasını kaldıran isim belli oldu - MasterChef'te büyük ödül neydi, kim kazandı? MasterChef'te şampiyonluk kupasını kaldıran isim nefes kesen bir mücadele sonunda belli oldu. Yaklaşık altı ay süren MasterChef Türkiye finalinde Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu büyük finale adını yazdıran isimler olmayı başarmıştı. Canlı yayında yapılan imza tabaklarının değerlendirilmesiyle MasterChef 2020'nin şampiyonu belirlendi. Geçen yıl 100 bin lira olarak verilen büyük ödül bu yıl otomobil olarak açıklandı .İşte MasterChef şampiyonu olmayı başaran isim...

Magazin 04.01.2021, 10:37
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Haftalar süren mücadelenin finali galibi belli oldu: İşte MasterChef şampiyonu!

MasterChef 2020 şampiyonu yapılan üçlü turdaki oylamalar ile Serhat oldu. Temmuz ayında macerasına başlayan ve 5 aylık serüvenin sonuna gelen MasterChef Türkiye 2020 sezonu final gecesinde yarışmacılara cumartesi günü verilen puanlar eklendi.

Böylece bir önceki günkü oylar ile beraber pazar akşamı toplamda üç oyun sonunda 144 puan alan Serhat MasterChef 2020 şampiyonluğuna adını yazdırdı.

Barbaros ise sezonu ikinci olarak tamamladı. Kupayı kaldıran Serhat Barbaros ile beraber şampiyon olduklarını söyledi. 

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 134. bölümünde Serhat ile Barbaros arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Özel gecede ilk olarak bant yayınında Barbaros ve Serhat iki menü hazırladı. Yarışmacılar bu etapta ilk önce Türk mutfağı, ardından da uluslaralarası menü hazırladı.

İlk oyunda, Barbaros Mehmet Şef'ten 7 puan alırken, Danilo ve Somer Şef'ten 8'er puan aldı.

İlk oyunun sonunda verilen puanlar şöyle gelişti;

Somer şef: Serhat 8 - Barbaros 8

Danilo şef: Serhat 9 - Barbaros 8

Mehmet şef: Serhat 8 - Barbaros 7

Barbaros 92 - Serhat 91

İkinci oyunda ise uluslararası menüler için finalistler yeniden önlüklerini giydi. İkinci oyun sonunda verilen puanlar şöyle oldu;

Somer şef: Serhat 9 - Barbaros 8

Danilo şef: Serhat 9 - Barbaros 9

Mehmet şef: Serhat 8 - Barbaros 9

Barbaros 118 - Serhat 117

İkinci turun sonuçları ile beraber Serhat’ın toplam puanı 117, Barbaros’un toplam puanı ise 118 oldu.

CANLI YAYINDA İMZA TABAĞI ŞAMPİYONU BELİRLEDİ

MasterChef canlı yayınında yarışmacılar bu kez kader yemeklerini yapmak için tezgah başına geçti. 5 aylık emeğin sonunda, canlı yayında her iki yarışmacı kendi imzalarını taşıyan yemeklerini yaptı. Yarışmacılara tabakları yapmaları için tam 1 saat süre verildi.

Sürenin sonunda tabağını ilk olarak şeflerin karşısına Barbaros çıkardı. Daha sonra ise iki yarışmacının da puanları açıklandı. 

Son turda Serhat, Danilo Şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten toplam 9 puan aldı. 

Barbaros ise Danilo Şef'ten 8 puan aldı. Mehmet Şef'in ve Somer Şef'in de Barbaros'a olan puanı bu turda 8 oldu.

Toplam oyların hesaplanmasıyla Serhat'ın puanı 144, olurken, Barbaros'un puanı ise 142 oldu.

Bu sonuçla beraber MasterChef şampiyonu Serhat oldu İlk günden beri, "MasterChef'te basit bir şekilde şampiyon olacağım." diyen Serhat böylece kupayı kaldırdı. 

SERHAT'TAN İLK SÖZLER

MasterChef 2020 kupasını alan Serhat, "Bir tane kupa var ama iki tane şampiyon var. Biz bunu uzun bir süre götürebilirdik. O yüzden ben bunu tek başıma kaldıramayacağım. O yüzden bu kupayı dostum ile Barbaros ile kaldıracağım." dedi.

MasterChefte şampiyonluk kupasını kaldıran isim belli oldu - MasterChefte büyük ödül neydi, kim kazandı

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?

Geçtiğimiz yıl konsept bir aracın ödül olarak verildiği MasterChef'te, bu yıl da verilen büyük ödül son model lüks bir araba oldu. Ayrıca şampiyon olan isim ödülün yanı sıra, MasterChef 2020 kupasına da sahip oldu.

FİNAL GECESİNE AİLELER DE KATILDI

Eğlenceli anların yaşandığı final gecesinde yarışmacıların aileleri de stüdyoya konuk oldu. Aileler duygularını ifade ederek her iki isme de başarılar diledi. Serhat’ın ailesi oğlunun kendileri için şampiyon olduğunu ve favori isminin Barbaros olduğunu söyleyerek stüdyodakilere eğlenceli anlar yaşattı.

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