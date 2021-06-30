Hafsanur Sancaktutan: ''Dedem tarafından istismara uğradım''

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Instagram hikayesi üzerinden yaptığı paylaşımda, çocukken dedesi tarafından istismara maruz kaldığını açıkladı.

Sancaktutan şu ifadelere yer verdi:

"Okuyun bu hikaye çok tanıdık! Susup ayıptır aman duyulmasın diyen herkes! Evet siz de çocuk istismarı yapıyorsunuz. İtiraf ediyorum, benim de hikayem buna benzer! Ben de ifşalasam mı herkesi? Utanırlar mı yaptıklarından?

Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuyum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşlarım tarafından da taciz edildi. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum. Kızlar susmayın. Artık susmak yok. Çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz. Çünkü sizi çok seviyorum."