Hadise yorumuyla PUBG MOBILE orijinal şarkısı “Coş Dalgalan” yayında!

“Coş Dalgalan” isimli şarkı Hadise yorumuyla PUBG MOBILE Türkiye kanalında yayında.

Ünlü şarkıcı Hadise, PUBG MOBILE’in orijinal şarkısı Tidal Wave’yi Türkçe sözler ve yeni aranjmanla seslendirdi.

20 Ağustos’ta PUBG MOBILE Türkiye YouTube kanalından yayınlanan “Coş Dalgalan” adlı şarkının Türkçe sözleri Alper Norman’a, aranjesi ise Ozan Bayraşa’ya ait.

Müzikseverleri ve oyun tutkunlarını heyecanlandıran bu çalışmayla birlikte PUBG MOBILE, Türkiye’de ilk kez yerel bir sanatçıyla orijinal şarkı iş birliğine de imza atmış oldu.

COŞ, DALGALAN

Deniz delirdi

Kulağımda dalga dalga

Bir mesaj sesi

Dinledim derdini

Bir ses

Tik tak tik tak

Kalk kızım uyuyorsun

Tik tak tik tak

Günü kaçırıyorsun

Coş dalgalan

Korkmadan kavgadan

Bugün benim günüm

Güneş benim dünya benimle

Ay benim bugün ay benim bugün

Bugün benim günüm

Domine edicem zorla

Sürünerek bana tısla

Hızını mı kesiyor rüzgar

Sonuna getiriyor kapılar

Kapalılar