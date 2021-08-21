Hadise yorumuyla PUBG MOBILE orijinal şarkısı “Coş Dalgalan” yayında!
Popüler müziğin en sevilen isimlerinden Hadise, PUBG MOBILE’ın Poseidon X-Suit güncellemesine özel tüm dünyada aynı anda çıkardığı yeni orijinal şarkısı Tidal Wave’i Türkçe olarak seslendirdi.
“Coş Dalgalan” isimli şarkı Hadise yorumuyla PUBG MOBILE Türkiye kanalında yayında.
Ünlü şarkıcı Hadise, PUBG MOBILE’in orijinal şarkısı Tidal Wave’yi Türkçe sözler ve yeni aranjmanla seslendirdi.
20 Ağustos’ta PUBG MOBILE Türkiye YouTube kanalından yayınlanan “Coş Dalgalan” adlı şarkının Türkçe sözleri Alper Norman’a, aranjesi ise Ozan Bayraşa’ya ait.
Müzikseverleri ve oyun tutkunlarını heyecanlandıran bu çalışmayla birlikte PUBG MOBILE, Türkiye’de ilk kez yerel bir sanatçıyla orijinal şarkı iş birliğine de imza atmış oldu.
COŞ, DALGALAN
Deniz delirdi
Kulağımda dalga dalga
Bir mesaj sesi
Dinledim derdini
Bir ses
Tik tak tik tak
Kalk kızım uyuyorsun
Tik tak tik tak
Günü kaçırıyorsun
Coş dalgalan
Korkmadan kavgadan
Bugün benim günüm
Güneş benim dünya benimle
Ay benim bugün ay benim bugün
Bugün benim günüm
Domine edicem zorla
Sürünerek bana tısla
Hızını mı kesiyor rüzgar
Sonuna getiriyor kapılar
Kapalılar