Hadise sesini taklit eden kişiyi affetmedi!

Son dönemin popüler uygulamaları arasında gösterilen Clubhouse'tan, art arda açılan sahte hesaplar üzerinden yaşanan dolandırıcılık vakalarıyla ilgili haberler gelmeye başladı.

Clubhouse sahtekarlarının hedeflerinden biri de Hadise oldu. Adına sahte hesap açıp insanlarla konuşan bir kişinin olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, Instagram üzerinden açıklama yaptı.

Yaşadığı bu olay karşısında hukuki işlemleri başlatacağını kaydeden Hadise, şunları kaydetti:

"Dün akşam hiçbir şekilde içinde bulunmadığım bir platform olan Clubhouse'ta benim adımla açılmış bir hesap, benim sesimi taklit ederek benmiş gibi insanlarla konuşmuş, sohbet etmiş, hatta şarkı bile söylemiş. Pazartesi günü konu ile ilgili hukuki işlemleri başlatacağımızın bilinmesini istiyorum."

(Gecce)