Hadise, Kaan Yıldırım ile barıştı

Bir kolajen reklamının yüzü olan Hadise özel hayatı hakkında ilk kez konuştu ve "Kaan Yıldırım'la mutluyuz" dedi. Hadise ile Kaan Yıldırım aşkının ortaya çıkması magazin dünyasında bomba etkisi yaratmıştı. Çiftin köpeğinin fotoğraflara yansımasının ardından ortaya çıkan aşk günlerce konuşulmuştu. Daha sonra birlikte fotoğraflarını paylaşan ikili aşklarını ilan etmişti.

Bu ilişkinin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Hadise cephesinden şoke eden bir açıklama gelmiş ve ilişkinin sona erdiği öğrenilmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hadise, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalanırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullanmıştı.

Kameraların karşısına geçti ve barıştıklarını açıkladı

Hadise bu kez kameraların karşısına aşkının devam ettiğini açıklamak için geçti.

Kaan Yıldırım'dan ayrıldığına pişman olduğu anlaşılan Hadise, "Büyük konuşmamak lazım" diyerek Kaan Yıldırım ile barıştıklarını açıkladı. Sosyal medyadan yaptığı ayrılık açıklaması sorulan Hadise, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Şimdi çok mutluyuz " dedi.

Hadise, "Kaan Yıldırım ile evlenecek misiniz?" sorusuna, "Hemen evlilik haberi yapıyorsunuz. Evlilik olursa duyarsınız" cevabını verdi. Hadise, "Kaan Yıldırım sizinle barışmak için yollarınıza gül döktü mü?" şeklindeki soruya ise kahkaha atarak karşılık verdi.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmiş, burada kendisini karantinaya almıştı. Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edilmişti. Kaan Yıldırım, ateş başında sevgilisiyle çekildiği fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

Hadise ne demişti?

Hadise, Instagram hesabından özel hayatı hakkında yaptığı açıklamada,

"Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalanırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullanmıştı.