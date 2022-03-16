Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki gizli anlaşma ne?

Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı alan Hadise Türk adetlerine uygun şekilde tüm adımları gerçekleştiriyor. Dün yaşanana kız isteme töreni sonrası Hadise parmağına nişan yüzüğünü taktı.

Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı atlamadı. Takvim'in haberine göre; Dinçerler, Hadise'yi Belçika'dan gelen annesi Gülnihal Açıkgöz'den istedi.

Bu arada törenle ilgili her detayı büyük bir titizlikle hazırlatan güzel popçu, tüm çalışanlara da gizlilik anlaşması imzalattı.

Anlaşmaya göre; hiçbir çalışan çok merak edilen bu özel günle ilgili sosyal medyada kesinlikle fotoğraf paylaşmayacak ve hiçbir bilgiyi dışarı sızdırmayacak.

Bu kuralı ihlal eden olursa da Hadise, yüklü miktarda tazminat alma hakkını elinde bulunduracak.