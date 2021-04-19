Hadise ile Kaan Yıldırım birbirini sildi

Ebru Gündeş, 11 yıldır evliliğini bitirmek için eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açmış, gerekçede ise eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti.

Ortaya atılan iddialarda, yasak aşk yaşayan ve Ebru Gündeş'in yakından tanıdığı kişinin, O Ses Türkiye'den de arkadaşı şarkıcı Hadise olduğu iddia edilmişti.

"KİMSE NAMUSUMU LEKELEYEMEZ"

İddialara seesiz kalmayan Hadise, aşkı yalanlamıştı. "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez." diyen Hadise'ye en büyük destek ise sevgilisi Kaan Yıldırım'dan gelmişti.

KAAN ARAŞTIRACAK

Ancak sevgililerden kötü haber geldi. Evlilik yolunda ilerleyen Hadise ile Kaan Yıldırım, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Kaan Yıldırım'ın, bu iddialara çok bozulduğu ve ilişkiye ara vermek istediği iddia edildi.

EBRU GÜNDEŞ DE SİLDİ

Hadise'nin Reza Zarrab ile aşk yaşadığını öğrenen Ebru Gündeş, O Ses Türkiye'de birlikte jürilik yaptığı Hadise ile tüm dostluğunu noktaladı.

(Ensonhaber)