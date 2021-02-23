Hadise hangi sorunla 5 yıldır uğraşıyor?

Sarah Pinborough'ın kitabından uyarlanan Netflix dizisi 'Behind The Eyes’ (Gözlerinin Ardında) dizisi, 'uyku felci' hastalığının merak edilmesine neden oldu.

Halk arasında karabasan olarak bilinen bu sorunla yüz yüze olan ünlülerin sayısı da bir hayli fazla.

UYKU FELCİ SORUNU

Korona virüsü atlattıktan sonra anksiyeteyle baş etmek zorunda kaldığını belirten Hadise, 2016 yılından bu yana uyku felci sorununu yaşıyor. Ünlü şarkıcı geceleri gördüğü karabasanlar nedeniyle kabus yaşıyor.

ONLAR DA BU PROBLEMİ YAŞIYOR

Takvim gazetesinin haberine göre; Ebru Şallı, Jimmy Kimmel, Jennifer Aniston, Rihanna, Lady Gaga ve Madonna, hem uyku felci hem de uyur gezerlik gibi problemler yaşıyor.

UYKU FELCİ NE ANLAMA GELİYOR?

Halk arasında karabasan olarak bilinen uyku felci, uyanma veya uykuya dalma sırasında gelişen bir uyku bozukluğudur. Karabasan, ailesinde uyurgezerlik, gece terörü gibi uyku bozukluğu olanlarda ve çalışanlarda daha sık görülmektedir. Hastalığın en önemli tetikleyici nedeni ise uykuların düzensiz seyretmesidir. Uyku düzeni bozuk olanlarda, vardiyalı çalışanlarda, depresyon hastalarında, bazı ilaçları kullananlarda daha yaygın görülür.