Hadise de koronavirüse yakalandı

Belinden riskli bir ameliyat olan annesi için Belçika'ya giden ve bir süre annesinin yanında kaldıktan sonra Türkiye'ye dönen ünlü şarkı Hadise'den kötü haber geldi. Yurt dışından döndükten sonra kendisini halsiz hisseden Hadise, şüphelenip test yaptırdı. Korona virüse yakalanan ünlü şarkıcının test sonucu pozitif çıktı.

Hemen sevgilisinin yanından ayrılan ve evine geçen Hadise, kendisini karantinaya aldığı öğrenildi.

Korona virüse yakalanmamak için çok dikkat eden Hadise, tüm vaktini sevgilisi Kaan Yıldırım ve köpekleri Benek ile birlikte geçiriyordu.