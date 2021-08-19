Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı

Oyuncu Kaan Yıldırım'la çalkantılı aşkını noktaladıktan sonra İş insanı Mehmet Dinçer'le aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Şarkıcı, bu sefer Instagram'da 13 milyon takipçiye ulaşmasını kutladı.

HADİSE'Yİ TANIMAKTA ZORLANDILAR

Ancak Hadise'nin "13 Milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an" notunu düştüğü paylaşımdaki fotoğraf, tartışmalara yol açtı. Hayranları, Hadise'yi tanımakta zorlandığını yazdı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Hadise'nin yeni imajı da gözlerden kaçmadı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa peş peşe yorumlar geldi. Hadise'nin hayranları fotoğrafın altına "Bu kim", "Hadise nerede", "Hadise'ye benzetemedim ama" şeklinde çok sayıda yorum yaptı.

İşte Hadise'nin pozu ve gelen yorumlardan bazıları: