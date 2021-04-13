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Hadise 1 milyar oldu, teşekkür etti

Popçu Hadise, bugüne kadar YouTube'da yayınladığı kliplerinin toplam görüntülenmesinin 1 milyarı geçtiğini, sosyal medya hesaplarında özel olarak hazırladığı bir video ile paylaştı.

Magazin 13.04.2021, 12:45 13.04.2021, 12:48
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Hadise 1 milyar oldu, teşekkür etti

Hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla ilgili sürekli  Hadise, Türkiye'de kolay kolay elde edilemeyecek bir izlenme rakamına ulaştı.

2008 yılında ilk Türkçe video klibi 'Deli Oğlan'ı çıkaran 35 yaşındaki popçu, kariyeri boyunca yayınladığı şarkılarla müzik listelerinin üst sıralarında yer almayı başardı.

"1 MİLYARI GEÇTİ"

Hadise, sosyal medya hesaplarında yayınladığı videoya, "1 milyar görüntülüme için teşekkür ederim! YouTube’ta kliplerimin toplam izlenme sayısı 1 milyarı geçti" notunu yazdı.

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