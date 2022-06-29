Haaretz gazetesi: "İbrahim Tatlıses, son 50 yılın en büyük Türk şarkıcılarından biri"

Binlerce Tatlıses hayranının katıldığı konserde sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, "Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor. Sizin dualarınızla ayaktayım." dedi.

Türk ve İsrail bayraklarının açıldığı konser sonrası iki ülke arasında müzik yoluyla kurulan bağ gündem oldu.

Haaretz gazetesinde, konuyla ilgili "Kardeş gibiyiz: İsrail ve Türkiye'nin müzikal aşkı" başlıklı bir haber yer aldı.

"Tatlıses, en büyük Türk şarkıcılardan biri"

Haberde, "Türk müziğinin 70 yaşındaki devi İbrahim Tatlıses'in şarkılarının, birçok İsrailli sanatçı tarafından yeniden yorumlanarak seslendirildiği" belirtildi.

Tatlıses'ten, "Son 50 yılın en büyük Türk şarkıcılarından biri" şeklinde söz edildi.

"Sesiyle oynuyor ve öyle dalgalanıyor ki..."

Çevrimiçi radyo istasyonu işletmecisi Erez Vanunu'nun, "En büyük etki İbrahim'di. Şarkılarını ve söyleme tarzını gerçekten çok sevdik. Müziğe daha az aşina olan biri, başlangıçta 'depresif ve sızlanan müzik' diyebilir. Ama onu seven insanlar gerçekten duygulandıklarını hissediyorlar." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Vanunu, "İbrahim, gerçekten harekete geçtiğinde hayret verici oluyor: sesiyle oynuyor ve öyle dalgalanıyor ki gözlerinizi kapatıp, müziğin içinde kayboluyorsunuz." dedi.