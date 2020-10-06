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Gürkan Topçu'dan sevgilisi Fatma Toptaş'a evlilik teklifi
Ünlü oyuncu Fatma Toptaş’la sevgilisi şef Gürkan Topçu evleniyor.
Magazin 06.10.2020, 09:10
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Gürkan Şef, Urla’da tatile çıktığı sevgilisine sürpriz yaptı.
Sevgililer mumlarla süslenmiş bir masada canlı keman performansı eşliğinde akşam yemeği yedi.
Bu sırada Gürkan Şef, Toptaş’a romantik bir evlilik teklifi etti. İkilinin yakın zamanda da nikâh masasına oturacağı öğrenildi.
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