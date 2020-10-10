Gürhan Altundaşar kimdir kaç yaşında Merve Dzidar'ın eşi aslen nereli?

Beşiktaş Kültür Merkezi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin kadrosunda yer alan Burhan Altundaşar, komik tiplemeleri ve enerjisiyle çok beğenilmektedir. Gürhan Altundaşar kimdir, kaç yaşında? Gürhan Altundaşar'ın eşi kim? Merve Dizdar kimdir?

GÜRHAN ALTUNDAŞAR KİMDİR?

Gürhan Altundaşar, 1984 doğumludur. Tiyatro oyuncusu olan Altundaşar, bu süreç için 5 yıl boyunca sınavlara girdi, sonrasında ise hedefine ulaşarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda okudu.

2012 yılında mezun olan Altundaşar, Ankara Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Kara Kutu, Tiyatro Akademika ve Açık Sahne'de çalışmalarına devam etti.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin 'Nejdet' karakteriyle hafızalara kazınan ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Gürhan Altundaşar, 2013 yılında İstanbul'a geldi ve burada çeşitli tiyatrolarda yer almaya başladı. 2016 yılında BKM Mutfak ile tanışan Altundaş, şimdi sokakta herkesin tanıdığı bir isim oldu.

GÜRHAN ALTUNDAŞAR KAÇ YAŞINDA?

1984 doğumlu olan Gürhan Altundaşar, 36 yaşındadır.

GÜRHAN ALTUNDAŞAR'IN EŞİ KİM?

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın 'Açın Kapıyı' skecinde Nejdet karakterini canlandıran Gürhan Altundaşar, Merve Dizdar ile evli. 2018 yılında dünyaevine giren çift, sık sık birlikte fotoğraf paylaşarak mutluluklarını yansıtıyor.

GÜRHAN ALTUNDAŞAR TİYATRO OYUNLARI

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (2019)

Şato/ Oyuncu - 2015

Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar/ Oyuncu - 2012

GÜRHAN ALTUNDAŞAR FİLMLERİ

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (TV Programı 2019-2020)

Organize İşler: Sazan Sarmalı (Gürhan, Sinema Filmi 2019)

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kendisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp. Craft Tiyatro'da devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite'de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.