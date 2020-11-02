Gürgen Öz'den Cadılar Bayramı tepkisi!

Gürgen Öz paylaşımının altına ise şunları yazdı: “İzmir depreminin ertesi günü, sosyal medyada cadılar bayramını kutlayanlara bayıldım! Çünkü siz Türkiye’de değil Amerika’da yaşıyorsunuz! O yüzden de daha havalı, daha coolsunuz! Yaşadığınız sanal ve özenti dünyada mutluluklar..."