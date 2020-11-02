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Gürgen Öz'den Cadılar Bayramı tepkisi!

Gürgen Öz, İzmir depremi sonrasında sosyal medyada Cadılar Bayramı'nı kutlayan bazı insanlara tepkisini dile getiren bir video paylaştı.

Magazin 02.11.2020, 15:19 02.11.2020, 15:33
2005
Gürgen Öz'den Cadılar Bayramı tepkisi!

Gürgen Öz paylaşımının altına ise şunları yazdı: “İzmir depreminin ertesi günü, sosyal medyada cadılar bayramını kutlayanlara bayıldım! Çünkü siz Türkiye’de değil Amerika’da yaşıyorsunuz! O yüzden de daha havalı, daha coolsunuz! Yaşadığınız sanal ve özenti dünyada mutluluklar..."

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