Gürgen Öz'den Cadılar Bayramı tepkisi!
Gürgen Öz, İzmir depremi sonrasında sosyal medyada Cadılar Bayramı'nı kutlayan bazı insanlara tepkisini dile getiren bir video paylaştı.
Gürgen Öz paylaşımının altına ise şunları yazdı: “İzmir depreminin ertesi günü, sosyal medyada cadılar bayramını kutlayanlara bayıldım! Çünkü siz Türkiye’de değil Amerika’da yaşıyorsunuz! O yüzden de daha havalı, daha coolsunuz! Yaşadığınız sanal ve özenti dünyada mutluluklar..."
????The KR.O!???? İzmir depreminin ertesi günü, Sosyal Medyada Cadılar Bayramını kutlayanlara bayıldım! Çünkü siz Türkiye’de değil Amerika’da yaşıyorsunuz! ???? O yüzden de daha havalı daha coolsunuz! İçiniz rahat olsun; Bayramınızı kutladınız! Kaçmadı Cadılar bayramınız! Herkes ne kadar oralı, ne kadar batılı ve ne kadar da vizyonlu olduğunuzu Maşallah gördü! ???? Yaşadığınız sanal ve özenti dünyada mutluluklar... Ama size bir haberim var; Siz tam da bu kendi değerlerini unutmuş ve özenti hareketleriniz nedeniyle, aslında hiç oralı değil, çokça buralısınız! #thekro
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