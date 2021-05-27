Son Dakika
Gupse Özay isyan etti: Çok acı, çok garip, çok haksızca
Komedi oyuncusu Gupse Özay, Bahçeşehir’de üç yavru kediyi kürekle öldüren kişinin 1000 TL ceza alarak, serbest kalmasına isyan etti.
Magazin 27.05.2021, 12:14 27.05.2021, 12:29
Oyuncu Gupse Özay bu karara isyan etti. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan oyuncu şöyle yazdı:
"Ben sokaktan bulduğum çaresiz minicik bir kedinin sevimli videolarını paylaşırken, yeni doğmuş kedileri, annelerinin koynundayken öldüren adamın para cezasıyla serbest kalması, çok acı, çok garip, çok haksızca."