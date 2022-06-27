Gupse Özay'dan ilk hamile pozu!

Bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Şu sıralar 7 aylık hamile olan Gupse Özay, son paylaşımıyla bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Evde olduğu süreçte boş durmadığını söyleyen oyuncu “’Yoksun da yoksun’ deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok.” dedi.

Karnı burnunda ilk poz

İlk bebeğine hamile olan Gupse Özay'ın karnı burnunda ilk pozu da ortaya çıktı.

Arkadaşları ile birlikte toplu fotoğrafta poz veren Özay’ın makyajsız olduğu gözlendi.

Bazı takipçileri de oyuncunun kilo almadığını dile getirdi.