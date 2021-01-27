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Güney Amerikalı Kadınların Güzellik Sırları

Kainat güzellerinden oyunculara, şarkıcılardan mankenlere birbirinden güzel kadınların buluştuğu coğrafyalardan biri Güney Amerika… Bu kadınların güzelliklerinin sırrı genetik faktörler, yaşam biçimleri ve beslenme şekillerinde yatıyor. İsveçli güzellik teknoloji markası FOREO’nun sunduğu akıllı maske terapisi cihazı UFO ve dünyanın antioksidan açısından en zengin besini Acai üzümü içeren Acai Berry maske ile SPA’lardaki özel bakımları evinizin konforlu ortamına taşıyarak Latin güzellerin ışıltılı cildine sahip olmanıza yardımcı oluyor.

Magazin 27.01.2021, 13:23
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Güney Amerikalı Kadınların Güzellik Sırları

Güzellik anlayışı, coğrafyadan coğrafyaya göre değişiyor. Ancak Güney Amerika kıtası ülkelerindeki kadınların güzelliği konusunda tüm dünya birleşiyor. Öyle ki son yıllarda kâinat güzelleri Güney Amerika’dan çıkıyor. Latin kadınları güzellikleri ve zarafetleri ile moda ve güzellik dünyasında adlarından sıkça söz ettiriyor. Eva Mendes, Jennifer Lopez, Shakira, Salma Hayek bu isimlerden sadece birkaçı… Peki, Latin kadınların güzelliklerinin sırrı nereden geliyor? Latin kadınların güzelliğinde tabii ki genetik büyük rol oynuyor. Esmer tenleri, vücut yapıları genetikle şekillense de güzelliklerini korumak için doğdukları coğrafyanın doğal besinlerinden de faydalanıyorlar. Hindistan cevizi, acai berry, avokado, ejderha meyvesi gibi sağlığa sayısız faydası olan birçok besin sayesinde güzelliklerine güzellik katıyorlar. İsveçli güzellik teknoloji markası FOREO, evinizi adeta bir SPA’ya dönüştüren akıllı maske terapisi cihazı UFO ve Latin kadınların güzellik sırlarından biri olan antioksidan zengini Acai Berry maskeyle pürüzsüz ve ışıltılı bir cilde kavuşmanızı sağlıyor.

SPA Kalitesinde Profesyonel Bakım

Geleceğin güzellik teknolojisini evinize getiren akıllı maske terapisi cihazı UFO, Kore’nin seçkin maske formüllerini geliştirilmiş dermal teknoloji buluşturarak sadece saniyeler içinde 20 dakikalık bir kağıt maskenin sunabileceğinden daha fazlasını başarıyor. UFO, maske terapisinden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için cildinizin sıcağa ve soğuğa verdiği doğal tepkilerin yanı sıra T-Sonic™ titreşimlerin gücünü barındıran Hiper İnfüzyon Teknolojisi’ni kullanıyor. Termoterapi modu cildinizi 45 dereceye kadar yavaş yavaş ısıtarak, kriyoterapi modu ise cildinizi 5 dereceye kadar soğutarak maskenin aktif bileşenlerin cildinize aşılanmasını sağlıyor. Ayrıca termoterapi cildinizi canlandırıyor, gözeneklerin görünümünü azaltıyor, kriyoterapi modu ise cildinizdeki şişliklerin azalmasına yardımcı oluyor. SPA kalitesinde bir bakım sunan mavi, kırmızı ve yeşil LED ışık terapilerini de barındıran UFO, bu sayede cilt kusurlarını azaltıyor, yaşlanma etkilerini hafifletip vücudun ekstra kolajen salgılamasına sağlıyor, cildin renk tonunu dengeliyor. Cihaz, akıllı telefonlara indirilebilen “FOREO For You” uygulamasıyla senkronize edildiğinde kullandığınız maskeye uygun program otomatik olarak devreye alarak mükemmel bir bakım sağlıyor. UFO Mini ise kriyoterapi dışında UFO ile aynı özelliklere taşıyor. Bu üstün cihaz maskelerin aktif bileşenlerinin yanı sıra kullandığınız serum, jel ve krem gibi cilt bakım ürünlerini cildinize derinlemesine aşılayarak böylelikle daha uzun süreli nemlendirme, yumuşaklık ve parlaklık da sağlıyor.

Cildiniz Antioksidan Zengini Acai Berry ile Işıldasın

Akıllı maske terapisi cihazı UFO ve UFO Mini ile entegre bir şekilde çalışan, Farm to Face koleksiyonunda yer alan Acai Berry maske, ince çizgilerin ve kırışıkların görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Brezilya’da sağlığa faydaları ile bilinen ve dünyanın antioksidan açısından en zengin besini Acai üzümü ve Shea yağı içeren Acai Berry maske, cildinizin sadece birkaç dakikada daha dolgun, pürüzsüz ve genç görünmesini sağlıyor. Özellikle gözle görülür yaşlanma belirtileri olan cilt tipleri için tasarlanan bu özel maske, donuk ve yorgun cilde sağlıklı bir ışıltı kazandırıyor. Dermatologlar tarafından test edilen  Acai Berry maske; sülfat, SLS, SLES, parabenler, formaldehit, formaldehit maddeler, ftalatlar, mineral yağ, retinil palmitat içermiyor.

Işığa duyarlı ciltler dahil tüm cilt tiplerinin güvenle kullanabileceği FOREO UFO 1.699 TL, UFO Mini 899 TL,  6’lı paketlerdeki Acai Berry maske ise 169 TL’den satışa sunuluyor.

FOREO ürünleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.foreo.com adresini ziyaret edebilir ya da pr@foreo.com adresine ulaşabilirsiniz.

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