banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Aylık 750 bin TL alacak!
Aylık 750 bin TL alacak!

Güneş’e Almanya’dan film teklifi

Türkiye’de birçok dizide oynayan başarılı oyuncu Mert Güneş bir filim imzası için Almanya’ya dönüyor.

Magazin 17.09.2021, 10:29
Güneş’e Almanya’dan film teklifi

Türkiye’de birçok dizide oynayan başarılı oyuncu Mert Güneş bir filim imzası için Almanya’ya dönüyor.

26 yaşındaki ünlü oyuncu Mert Güneş doğduğu ve büyüdüğü ülke olan Almanya’dan Türkiye’ye oyunculuk eğitimi için geldi. Daha önce ’Elimi bırakma’, ’Arka sokaklar’, ’Çukur’, gibi reyting rekorları kıran dizilerde boy gösteren Güneş, yine reyting rekorları alt üst edecek olan iddialı ’Üç kuruş’ dizisiyle anlaştı. Türkiye’deki oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra Almanya’ya şu an için gizli tuttuğu bir filmle de anlaştığı belirlendi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0