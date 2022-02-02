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(Güncelleme) Avukat Ayşegül Mermer, Defne Joy Foster’ı ölüm yıl dönümünde andı

Oyuncu Defne Joy Foster ölümünün 11’inci yılında Zincirlikuyu’da bulunan mezarı başında anıldı. Foster’ı anmaya gelen yakın arkadaşı avukat Ayşegül Mermer, "Defne annenden sana selam getirdik” dedi.

Magazin 02.02.2022, 14:12
(Güncelleme) Avukat Ayşegül Mermer, Defne Joy Foster’ı ölüm yıl dönümünde andı

Oyuncu Defne Joy Foster ölümünün 11’inci yılında Zincirlikuyu’da bulunan mezarı başında anıldı. Foster’ı anmaya gelen yakın arkadaşı avukat Ayşegül Mermer, "Defne annenden sana selam getirdik” dedi.

11 yıl önce hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster 11’inci ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan mezarı başında anıldı. Oyuncuyu anmak için her sene mezarı başına gelen yakın arkadaşı Ayşegül Mermer, bu sene de Foster’ın mezarına gelerek dualar etti. Mermer, Foster’ın mezar taşına dokunarak” Defne annenden sana selam getirdik” dedi.

Her yıl Defne Joy Foster’ı anmak için mezarı başına gelen yakın arkadaşlarından avukat Ayşegül Mermer, “Hakikaten on bir yıl, koskoca on bir yıl oldu. Her ölen geride büyük bir sızı, acı bırakıyor. Bu hayatın ve ölümün gerçeği, acısı" dedi.

Her yıl Defne Joy Foster’ı anmaya çalıştıklarını belirten Mermer, "Dualarımızı gönderiyoruz. Aslında biz burada bir şekilde hayatımıza devam edebiliyoruz ama hayatına devam etmeyen tek bir kişi var. O da annesi. Gün geçmiyor ki ağlamadığı bir gün olsun. Tabii ki onun için çok acı bir şey. Dava yıllar önce bitti. Tedbirsizlik, yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemekten bir ceza aldı. Bu ceza vicdanları rahatlattı mı? Rahatlatmadı. Öleni de geri getirmedi. Orada çok büyük bir ihmal vardı. Bir saate yakın hastaneye götürülmemiş ve acil servis aranmamıştı. İhmal dolayısıyla bir ceza aldı fakat bu vicdanları rahatlatan bir ceza değildi. Annesi ile de az önce konuştuk. Düşmüş ve ayağını incitmiş. Zaten yetmiş yedi yaşında kendisi. Şu an Kuşadası’nda yaşıyor. Kızına selamlarını iletti” diye konuştu.

Defne Joy Foster’in ölümüyle ilgili Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olayın tek görgü tanığı olan Kerem Altan haricinde kimsenin ifadesi alınmadı. Ayrıca basında çıkan ve soruşturmanın gizliliğini ihlal niteliği taşıyan haberlere engel olabilmek için dosyaya, özel yetkili savcılıklarca uygulanan kısıtlama kararı getirildi. Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı, Foster’ın ölümünde Kerem Altan’ın kusurunun olmadığına hükmetti. Foster’ın ailesi dosyanın kapatılmasına itiraz etse de Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazı reddetti. Kerem Altan hakkında dava açılmadan dosya kapatılmak istendi. Fakat Yargıtay, “takipsizlik” kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Yargıtay’ın”’dosyanın yeniden incelenmesi” kararı neticesinde Kerem Altan hakkında dava açılabildi. Kerem Altan’ın verdiği ifadelerde çelişkiler göze çarptı. Altan, evde Foster ve kendisinin dışında kimsenin olmadığını beyan etti. Ancak Adli Tıp Kurumu raporuna göre o gece evde toplam 4 kişi vardı. Altan’ın ifadesi, Adli Tıp Kurumu raporu ile çelişti. Kerem Altan ile ilgili diğer bir şüpheli nokta da, Foster’ın rahatsızlanmasına rağmen Altan’ın ambulans çağırmaması oldu. İfadesinde doktor çağırmak için dışarı çıktığını söyleyen Kerem Altan’ın kamera kayıtlarında sakin ve soğukkanlı olduğu görüldü. Kerem Altan yargılama sonucunda 2 ay 15 gün hapis cezası aldı ve bu ceza ertelendi.

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