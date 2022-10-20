Gülşen o karara itiraz etti

Bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı 25 Ağustos’ta tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen şarkıcı, 4 gün sonra “konutu terk etmeme” şartıyla tahliye edilmişti.

​Gülşen’in ev hapsi kararı 12 Eylül’de kaldırıldı.

Şarkıcıya, yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilmişti.

Gülşen, 21 Ekim günü hâkim karşısına yeniden çıkmaya hazırlanıyor.

Gülşen tarafından mahkemeye sunulan yazılı savunmada, yurtdışı yasağının ve her perşembe günü karakola imza verme şartının kaldırılması talep edildi.