Gülşen ''Mesafe'' diyecek

Serdar Ortaç, best of albüm çıkarma kararı aldı. Albümü için Ozan Çolakoğlu ile çalıştığını açıklayan şarkıcı, "Mesafe adlı şarkımı Gülşen okuyacak" dedi. Ortaç, sevgilisi Seçil Gür'ün de albümde yer alacağını söyledi.

Albümü için Ozan Çolakoğlu ile çalıştığını açıklayan şarkıcı, "Kimlerin hangi şarkıları okuyacağına Ozan karar veriyor. 22 ya da 25 şarkı olacak. Mesafe adlı şarkımı Gülşen okuyacak" dedi.

Ortaç, sevgilisi Seçil Gür'ün de bir şarkı seçip albümde yer alacağını söyledi.