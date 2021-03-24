banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Dolar ne kadar? Euro kaç lira?
Dolar ne kadar? Euro kaç lira?
Fatih Portakal'dan ilginç paylaşım!
Fatih Portakal'dan ilginç paylaşım!
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı

Gülşen ''Mesafe'' diyecek

Serdar Ortaç, best of albüm çıkarma kararı aldı.

Magazin 24.03.2021, 11:53
8
Gülşen ''Mesafe'' diyecek

Serdar Ortaç, best of albüm çıkarma kararı aldı. Albümü için Ozan Çolakoğlu ile çalıştığını açıklayan şarkıcı, "Mesafe adlı şarkımı Gülşen okuyacak" dedi. Ortaç, sevgilisi Seçil Gür'ün de albümde yer alacağını söyledi.

Albümü için Ozan Çolakoğlu ile çalıştığını açıklayan şarkıcı, "Kimlerin hangi şarkıları okuyacağına Ozan karar veriyor. 22 ya da 25 şarkı olacak. Mesafe adlı şarkımı Gülşen okuyacak" dedi.

Ortaç, sevgilisi Seçil Gür'ün de bir şarkı seçip albümde yer alacağını söyledi.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu