Gülşen: Kendimi cansız manken sandım

Artık Türkiye'de yaşamayan ünlü şarkıcı Gülşen'den olay yaratan yeni poz geldi.

"BENMİŞİM AYOL"

Karantina döneminde sosyal medyaya iyice alışan Gülşen, cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde mini şortlu ev halini paylaşan Gülşen'den şimdi de ayna pozu geldi. Gülşen, fotoğrafa "Cansız manken sandım benmişim ayol." notunu düştü.

BİR ÇOCUĞU VAR

Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.

(Ensonhaber)