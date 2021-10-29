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Gülşen cesur sahne kıyafetiyle yine olay oldu
Sevilen şarkılarıyla herkesin gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı Gülşen, sahnede giydiği kıyafetlerle de sosyal medyanın dilinden düşmüyor.
Magazin 29.10.2021, 19:56
45 yaşındaki ünlü şarkıcı adeta genç meslektaşlarına taş çıkartıyor. Güzel fiziği ile dikkan çeken Gülşen, son olarak da İstanbul'da sahne aldığı ve dinlemeye gelenlere güzel bir gece yaşattı.
İşte Gülşen'in yürek hoplatan sahne kostümleri...
Gülşen, konserde giydiği kıyafetlerle magazin gündemini sallıyor. Ünlü popçu, gelen eleştirelere yanıt vererek, "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti. Cesur sahne kıyafetleri ile gündeme sık sık gelen Gülşen, sahne aldığı son konserinde giydiği seksi giysisiyle sosyal medyanın diline düştü.