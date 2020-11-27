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Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme kararı

Modacı Gülşah Saraçoğlu, Şişli'de yürüdüğü sırada başına bir inşaattan kum dolu mukavva düşmüş, olay sırasında yaralanan Saraçoğlu, şikayetçi olmuştu. Bugün görülen davaya katılmayan Gülşah Saraçoğlu ile sanık Cihan Sarı'nın bir sonraki celse zorla getirilmesine hükmetti.

Magazin 27.11.2020, 14:43
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Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme kararı
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Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, 3 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Şişli'de yürüdüğü sırada bir inşaattan başına kum dolu mukavva karton düşmüştü. Olayda yaralanan ünlü modacının şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme kararı

Soruşturma kapsamında ifade veren inşaat sorumlusu Cihan Sarı (33) o saatte herhangi bir çalışma olmadığını söyleyerek "İnşaattan aşağıya düşebilecek uzaklıkta bir şey bırakmadık. Binanın içine kartonları toplamak için giren şahıslar aşağıya fırlattıkları sırada Gülşah Saraçoğlu'na denk gelmiş olabilir. Bizim olayda kusurumuz yoktur" demişti.

Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme kararı

Olayla ilgili Adli Tıp Kurumundan alınan raporda Gülşah Saraçoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı ve şüpheli Cihan Sarı'nın olayda, 1. derecede asli tam kusurlu olduğu belirtilmişti.

Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme kararı

Davanın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmasına 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Cihan Sarı ve Gülşah Saraçoğlu katılmadı.

Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme kararı

Mahkeme, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmayan müşteki Gülşah Saraçoğlu ile sanık Cihan Sarı'nın bir sonraki celse 'zorla' getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (KAYNAK:AHABER.COM)

#GÜLŞAH #SARAÇOĞLU
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