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Gülben Ergen korona virüse yakalandı
Gülben Ergen'in 10 gün önce korona virüse yakalandığı öğrenildi. Ergen, tedavi sürecini evinde geçirirken koronavirüsün ağır semptomlarına maruz kalmadı
Magazin 21.12.2020, 22:50
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Gülben Ergen korona virüse yakalandı. Menajeri Özgür Aras'tan edinilen bilgiye göre Ergen'in koronavirüs testi 10 gün önce pozitif çıktı.
Ergen, evde tedavi olurken çocuklarını babaları Mustafa Erdoğan'a teslim etti. Korona virüsün ağır semptomlarına maruz kalmayan Ergen, mayıs ayında koronavirüs hakkında "Tüm dünyanın sınavı bu sadece bizim değil ki... Belirsizliği teslimiyetle aşacağız ve girdiğimiz gibi çıkmayacağız bu günlerden... Kendi adıma, tüm zorlukların ardından doğan güneşi iyi tanırım. Şimdiden cüzdanıma, bankama gelmeyen ama yüreğime, içime, yüzüme, gözüme yerleşen ışığın farkındayım" ifadelerini kullanmıştı.
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