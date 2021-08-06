Gülben Ergen'den "Help Turkey" paylaşımları için soruşturma başlatılmasına tepki

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde başlayan yangınların söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Yangınların dünya çapında duyulması ve gerekli yardımların yapılmasını isteyen milyonlarca insan, sosyal medya hesabından "Help Turkey" başlığıyla paylaşım yaptı. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımların ardından harekete geçti.

"DEVLETİ AŞAĞILAMAYA ÇALIŞTIKLARI SAPTANDI"

Savcılıktan yapılan açıklamada paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma yapıldığı belirtilerek, "Bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden, organize bir şekilde halk arasında endişe yaratmaya, devleti ve hükümeti aşağılamaya çalıştıkları saptanmıştır" denildi.

"DESTEK İSTEDİK DİYE YAŞADIĞIMIZA İNANMAK ÇOK ACI"

"Help Turkey" paylaşımı yapan Gülben Ergen ise soruşturma başlatılmasına Twitter hesabından tepki gösterdi. Avustralya için de yapılan benzer fotoğrafı paylaşan Ergen, "Avustralya hükümeti, vatandaşlarına soruşturma başlatmış mıydı? "Help Turkey" dedik diye güzelim ülkemizi, nefes alan tüm canlıları 'Havadan Destek İstiyoruz' dedik diye bunu yaşadığımıza inanmak gerçekten çok acı! Soruşturma açılması gereken vahim konular ne olacak? Vah bize!" ifadelerini kullandı.