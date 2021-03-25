Gönül Dağı ''Fadime'' kimdir?

Gönül Dağı’nın ilk bölümünden itibaren sevilmesini ve bir numara olmasını samimiyetine ve izleyiciye yakınlığına bağlayan Cemre Melis Çınar, “Hayatın bizleri zorladığı, sınavlara tabi tuttuğu anlarda bir umut ışığının, buradayım diyen bir sesin yetiştiğini bazen göremeyiz ama ışık aslında hep oradadır… Birlikte olduğunda, birlik olduğunda, sevinçle, neşeyle çoğaldığında hayatın lunapark gibi olduğuna inanıyorum. Gönül Dağı da seyircisine bu hissi yaşatıyor bence… Sevgiyle yürümeyi, istediğinin peşinden gitmeyi, hayal etmeyi... Ve tabii güzel türküleri, müzikleri de cabası… Bence hepimizin ihtiyacı tam olarak bu… Sonradan katılmama rağmen sette hiç zorluk çekmedim. Tüm ekip arasında gerçek bir samimiyet ve gönül bağı var. Bu güzel enerji de ekrandan seyirciye ulaşıyor… “ diyor.

CEMRE MELİS ÇINAR KİMDİR?

13 Mayıs 1991 yılında Ankara'da dünyaya gelen güzel oyuncu, Marmara Üniversitesi Televizyon bölümünde eğitim görmektedir. Birçok tiyatro oyununda oynayan başarılı oyuncu, dans eğitimleri de almıştır.

Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl, Elif, Kaçak Gelinler, Cenaze İşleri, Bir Umut Yeter, İçimdeki Hazine, Kırmızı Oda dizi ve filmlerinde rol almıştır.

Cemre Melis Çınar Mersin Toros Koleji'nden mezun olmuştur. Ardından Marmara Üniversitesi Televizyon bölümü'nde eğitimini sürdürmüştür. 2005 senesinden bu yana oyunculuğu sürdüren Çınar, uzun süre dans dersi almış, Mask-kara Tiyatrosu'na çıkmış aynı zamanda çok iyi Kick Box Sporcu'sudur.