Gönül Dağı dizisi bu akşam neden yok?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Gönül Dağı dizisi bu akşam TRT 1 ekranında Norveç-Türkiye maçının yayınlanıyor olması nedeniyle ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 3 Nisan Cumartesi akşamı TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak

TRT 1 27 MART YAYIN AKIŞI