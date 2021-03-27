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Gönül Dağı dizisi bu akşam neden yok?
Ekranların sevilen dizisi reyting rekortmeni dizi Gönül Dağı dizisi bu akşam yok mu sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. TRT 1 ekranında Cumartesi akşamları izleyici ile buluşan Gönül Dağı dizisi bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Peki Gönül Dağı dizisi bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? İşte Gönül Dağı dizisi yeni bölüm tarihi...
Magazin 27.03.2021, 20:51
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GÖNÜL DAĞI DİZİSİ BU AKŞAM NEDEN YOK?
Gönül Dağı dizisi bu akşam TRT 1 ekranında Norveç-Türkiye maçının yayınlanıyor olması nedeniyle ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 3 Nisan Cumartesi akşamı TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak
TRT 1 27 MART YAYIN AKIŞI
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 2022 Dünya Kupası Norveç-Türkiye
- 21:00 2022 Dünya Kupası Norveç-Türkiye
- 22:00 Berat Kandili Özel
- 00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi