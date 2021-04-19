Gonca Vuslateri: İnsana ağrıdan ağlamak geliyor!

Koronavirüs salgınında vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Televizyon ve müzik dünyasından da pek çok kişiye bulaşan virüse son olarak Gonca Vuslateri yakalandı. Vuslateri kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

34 yaşındaki oyuncu, "Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. 'Kimseyi dinlemedik, etmedik' diyemem... Maskeler, eldivenler gezdik... İnsanın ciğerlerinde halay çekiyorlar... Sizi kalabalığa çekmek isteyen biri 'Zaten dikkatliyiz' diyorsa, hastalık geçer, o bilinç kalıcıdır. Lütfen kendinizi koruyun..." ifadelerini kullandı.

Vuslateri'ye 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

Sağlık Bakanlığı, dün 62 bin 606 kişinin testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.