Göksel’in Yeni Hikayesi “Haklıydın” Yayında!

Şarkının söz ve müziği Göksel’e, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait. Mix & mastering’i Özgen Akçetin ve Emre Kıral imzası taşırken kayıtlar ise Ozinga stüdyolarında gerçekleştirildi.

Göksel’in yeni single’ı “Haklıydın” lyric video klibiyle MuzikPlay kanalında yayında!