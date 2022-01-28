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Göksel’in Yeni Hikayesi “Haklıydın” Yayında!
Bugüne kadar yayınladığı tüm çalışmalarıyla dinleyicilerin hayranlığını kazanan ve her şarkısıyla adından başarıyla söz ettiren Göksel, “Haklıydın” isimli yeni single’ını 28 Ocak Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla tüm radyolar ve dijital platformlarda yayınlıyor.
Magazin 28.01.2022, 10:22
Şarkının söz ve müziği Göksel’e, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait. Mix & mastering’i Özgen Akçetin ve Emre Kıral imzası taşırken kayıtlar ise Ozinga stüdyolarında gerçekleştirildi.
Göksel’in yeni single’ı “Haklıydın” lyric video klibiyle MuzikPlay kanalında yayında!