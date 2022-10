Gökhan Ünver "Çok Tanıdık" turnesiyle Antalya’yı kahkahaya boğacak

Uzun yıllar kurumsal hayatta çalıştıktan sonra gündelik hayatla ilgili gözlemlerini aktardığı kısa performanslarla yıldızı parlayan Gökhan Ünver, geçtiğimiz aylarda başladığı ve büyük ilgi gören "Çok Tanıdık" turnesine devam ediyor. Başarılı komedyen, 23 Ekim Pazar günü Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

Kısa performanslarıyla sosyal medyada kısa sürede fenomen olan ve farklı sahnelerdeki stand-uplarıyla büyük ilgi gören Gökhan Ünver, günlük hayatın absürtlüklerinden evlilik hayatına, ünlülük hallerinden insan ilişkilerine kadar uzandığı stand-up gösterisiyle Türkiye’nin farklı şehirlerindeki sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Ünver, "Çok Tanıdık" turnesi çerçevesinde 23 Ekim Pazar günü saat 20.00’de Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi’ne konuk olacak ve eğlenceli gösterisini Antalya seyircisi için sergileyecek. Gösterinin biletleri www.biletinial.com’da satışa sunuldu.

"Gösterilerimizde yeni skeçler hayat buldu"

Yaz aylarında başladıkları birinci turne boyunca çok kısa sürede Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Gaziantep ve Trabzon’da 6 bin kişiyle buluştuklarını belirten Ünver, "Çok Tanıdık" turnesinin bu başarıyı elde etmesinde her sınıftan insanı tanımasının ve istediği her kişinin karakterine bürünebilmesinin etkin olduğunu söyledi. Antalya seyircisine gözlemlerini aktarmak ve birlikte gülmek için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Ünver, "Seyircimiz bizi çok heyecanlandırdı. Gösterilerimizde yeni skeçler hayat buldu. Bu destek için seyircilerime çok teşekkür ediyorum. Bu başarı bizi yeni turne planı için motive etti. Gittiğimiz her şehir, buluştuğumuz her seyirci bir sonraki gösterimiz için ilham veriyor" dedi.