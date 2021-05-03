Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile pozuna "Basit insanlarsınız" yorumunu yapan kadın takipçisine küfretti

Uzun yıllardır birlikte olan ve 2019 yılında nikah masasına oturan Selin Ciğerci ileGökhan Çıra, tam kapanma sürecini tatil yaparak geçiriyor. Çift, tatillerindeki eğlenceli anları da sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı.

"BASİT İNSANLARSINIZ"

Eşi Selin Ciğerci ile bir pozunu yayınlayan Çıra, "En güzel pazarım. Selin Ciğerci sensin ömrüm" notunu yazdı. Paylaşıma sevenlerinden beğeni ve yorum yağarken bir eleştiri Çıra'yı sinirlendirdi. Çifti birbirine yakıştırmayan bir kadın sosyal medya kullanıcısı "Ne kadar basit insanlarsınız" diye yorum yapınca Gökhan Çıra küplere binerek "Lan. s..tir g.." diyerek küfretti.