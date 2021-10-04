Gökhan Alkan ile sevgilisi Nesrin Cavadzade düğün hazırlıklarına başladı! İşte düğün yeri...

Geçtiğimiz aylarda Datça'da hazırladığı sürprizle Nesrin Cavadzade'ye evlilik teklifi eden Gökhan Alkan, düğün için hazırlıklara başladı. Ünlü çift, düğün yeri için yine Datça'da karar kıldı.

Birlikte rol aldıkları dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, geçtiğimiz Ağustos ayında nişanlanmıştı.

Takvim'in haberine göre; Yakışıklı oyuncu, Datça'da hazırladığı sürpriz davetle ailelerini çağırmış ve Nesrin Cavadzade'ye evlilik teklifi etmişti.

Son günlerde sevgililerin ayrıldıklarına dair haberler çıksa da böyle bir şey yokmuş.

ATV'nin reyting rekorları dizisi 'Kalp Yarası'nın çekimleri nedeniyle Hatay'da olan Gökhan Alkan, İstanbul-Hatay arası mekik dokuyormuş.

İlişkilerinde bir sorun bulunmayan ünlü çift, kısa bir tatil için program yapmaya başlamış.

Evlilik teklifinin yapıldığı Datça'da tatil yapacak olan Cavadzade ve Alkan, burada ise 2022'nin planlamasını yapacakmış. Önümüzdeki yaz başı Datça'da evlenmeye karar veren ikili, hem tatillerini yapıp hem de burada düğün yerine karar vereceklermiş.

39 yaşındaki güzel oyuncu, evlilik için gün saymaya başladı.