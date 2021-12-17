GÖKÇE KIRGIZ'DAN 10. SİNGLE'I “KÖZ” İle 2021 Yılına Veda Ediyor.

Gökçe,"bu şarkıyı özellikle aşk acısını en derinden hissettiğim bir dönemde stüdyoda okudum.

Herkes aşk acısı çekmiştir. Böyle ruh hallerinde destekçimiz her zaman şarkılar olmuştur. Ben de bu şarkıyı en iyi şekilde yorumlayarak; kalplerinize bir köz bırakmak istedim. Umarım sizlere uzun yıllar boyunca kalbinizi teselli edebileceğiniz kalıcı bir şarkı bırakabilmişimdir." diyerek şarkının büyüklüğüne de vurgu yapmış oldu.

KLİP İÇİN ÖZEL KAMERA

Video klibin yönetmenliğini Ecem Gündoğdu, görüntü yönetmeni ise Veli Kuzlu üstlendi. Klip Polenezköy'de Yako house da çekildi. Gökçe Kırgız "Köz klibi için yurtdışından özel Alexa LF getirdik. Bu kamerayı Jennifer Lopez, Maluma, Shakira gibi dünya starları kullanıyor. Türkiye'de bu klibi ilk kullananlardan birisi olmak ben ayrıca mutlu etti” dedi.

Gökçe Kırgız "Köz" 17 Aralık Cuma günü DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda şarkıyı dinleyebilirsiniz.