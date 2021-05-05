Göcek Koyu’nda çırılçıplak tekne turu yapan kişilerin kim oldukları ortaya çıktı!

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Koyu’nda şaşkına çeviren görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı. Tam kapanma döneminde özel yatların denize çıkmalarına izin verildiği Muğla’da vatandaşların kamerasına tekneyle denize açılan bir grubun çıplak şekilde tekne üstünde durduğu ve kamerayla birbirlerinin fotoğraflarını çektikleri anlar yansımıştı.

Görüntülerde 2 erkek ve 6 kadının olduğu anlaşılırken, kadınların birbirlerine çıplak bir şekilde poz verdiği ve bu anları da fotoğraf makineleriyle kaydettikleri görülmüştü.

Kimlikleri belli oldu

Türkiye’de bir yatta “çıplak” fotoğraf çekimi düzenleyen ve fotoğraf çekimi yapan kişilerin Ukraynalı oldukları ortaya çıktı.

Diana Pogorelaya, Meduza Trahinera ve Veronica Kurgan’ın Ukrayna’da modellik yaptıkları belirtildi.

Üç model, dün akşam saatlerinde Fethiye’den ülkelerine döndü.

Modeller Instagram hesaplarından hiçbir fotoğraf paylaşmadı ancak hikaye kısmından bol bol paylaşım yaptı.