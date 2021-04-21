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Gizem Karaca: Cinsiyet partisi ne saçma

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, bebek bekleyen insanların cinsiyet partisi vermesini çok saçma bulduğunu söyledi.

Magazin 21.04.2021, 13:42
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Gizem Karaca: Cinsiyet partisi ne saçma

'Baraj' dizisinde oynayan Gizem Karaca, bebek bekleyen çiftlerin 'baby shower' (cinsiyet partisi) yapmalarını anlamsız bulduğunu söyledi.

"İSTEDİĞİMİZ OLMAYINCA DAĞITACAK MIYIZ?"

Böyle bir kutlamanın gereksiz olduğunu belirten oyuncu Gizem Karaca, "Kız istiyen biri o balonda mavi çıkınca orada üzülüp, dağıtacak mı ortalığı ya da tam tersi?" açıklamasını yaptı.

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan oyuncu Gizem Karaca, evlendikten sonra İzmir'e yerleşti. Doğa ile iç içe bir yaşam tarzını benimseyen Karaca, evinin bahçesine sebze-meyve ekiyordu. Karaca, şu sıralar rol aldığı yeni dizi için İstanbul'da.

(Ensonhaber)

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