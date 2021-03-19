Gigi ve Bella Hadid’in babası yarın İstanbul’a açılışa geliyor

Tahin konseptli The Levant, yarın İstanbul, Fişekhane’de hizmete başlıyor. The Levant’ın açılışına Gigi ve Bella Hadid'in babası ünlü gayrimenkulcü Mohamed Hadid ile Memaar Al Morshedy’in CEO’su Hassan Morshedy de gelecek.

Emlak kralı Mohamed Hadid, Amerika’da lüks oteller ve konaklar inşa ederken Hassan Morshedy ise dünyanın dört bir yanında yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla biliniyor. Morshedy, 17 mega projesinin yanı sıra dünyanın en büyük binası Skyline’ı da hayata geçiren isim.

İkinci şube Beverly Hills’te

Türkiye’nin en büyük susam ticaretini yapan Çelikler Gıda ve Tunas’ın sahiplerinden Hüseyin Çelik’in girişimiyle ortaya çıkan The Levant’ın amacı tahinle ilgili farkındalık yapmak. Dünyanın ilk tahin butiği olarak dikkat çeken The Levant’ın ikinci şubesi ise İstanbul’dan sonra Beverly Hills’de açılacak.

Dünyanın dört bir köşesinden getirilen susam

Kahvecilerde görmeye alışık olunan kahve seçimini tahine taşıyan The Levant’ın duvarlarında Mozambik’ten Tanzanya’ya dünyanın dört bir köşesinde çeşit çeşit susam bulunuyor. Müşteriler, susam seçeneklerinin arasından seçim yaparak gözlerinin önünde tahine dönüşmesini izleyip satın alabiliyorlar. Tahinin yanı sıra The Levant’ın kendi formülleriyle hazırlanan kahvaltı, havyarlı humus, çikolatalar ve pastalar da mekânın öne çıkan lezzetlerinden.

Lüks dekoruyla dikkat çekiyor

The Levant sunduğu lezzetlerin yanı sıra Hermes marka tabak, çatal, bıçaklar, Baccarat markalı bardaklar, 60 bin dolarlık antik kitap koleksiyonu ve lüks dekoruyla da misafirlerinize unutulmaz bir deneyim sunmaya vadediyor.