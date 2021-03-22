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Gigi ve Bella Hadid'in gerçek isimleri ne?

Gigi ve Bella Hadid'in babası milyarder iş insanı Mohamed Hadid İstanbul'a yaptığı ziyaretinde 5 çocuğunun da Arapça isimleri olduğunu söylerken, "Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye" dedi.

Magazin 22.03.2021, 16:06
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Gigi ve Bella Hadid'in gerçek isimleri ne?

Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, Türkiye’ye geldi. Sultanahmet’te bir otele yerleşen Hadid, kaldığı otelde basına açıklamalarda bulundu.

Yıllardır Türkiye’ye geldiğini söyleyen Hadid, Suriye’nin İdlib kentinde 7 yaşından 9 yaşına kadar Arapçasını geliştirmek için yaşadığını söyledi.

İskenderun’da da bir süre kaldığını dile getiren Hadid, Türkiye’ye 20. kez geldiğini ifade etti.

İSİMLERİ FARKLIYMIŞ

Bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söyleyen Hadid, “Marielle'nin ismi Zayn, Alan'ın ismi Emel, Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye. Gigi oğlunun adını da Khai koydu. Hayriye’nin kısaltılmışı oluyor.

Oğlum Anwar Hadid'in adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. 5 çocuğumun Müslüman isimleri var” dedi.

#Gigi #bella #hadid
Yorumlar (1)
Şevkiye Jennifer 57 dakika önce
Heredot Cevdet gibi haber yazıyorsunuz ya. Bir kere Gigi'nin oğlu değil kızı oldu. Asıl isimleri başka değil iki isimleri var. Yani Bella ve Gigi sahte isim değil gerçek isimleri. Tam isimleri batılı ve arapça iki isimden oluşuyor. Khair Hayriye mi oluyor? O zaman Shakira da Şakire oluyor. Maria'lara Meryem, Amerikalı Jonilere de Yahya diyelim olsun madem.
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