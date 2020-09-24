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Gigi Hadid ve Zayn Malik çiftinin bebekleri doğdu
Model Gigi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik çiftinin bebekleri doğdu. Çiftin, kız çocukları dünyaya geldi.
Magazin 24.09.2020, 16:37
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Gigi Hadid ve Zayn Malik bebeklerinin doğumunu sosyal medyadan doğurdu. Hadid, Instagram'dan "Kızımız bu hafta sonu bize katıldı ve şimdiden dünyamızı değiştirdi. Çok aşığım" yazdı.
Eski One Direction üyesi Malik ise kendi paylaşımında "Bebek kızımız burada, sağlıklı ve güzel. Şu an hissetiklerimi kelimelere dökmek imkansız bir görev olurdu. Bu minik insana olan sevgim anlayışımın çok üzerinde. Onu tanıdığım için minnettar, benim dediğim için gururlu ve birlikte yaşayacağımız hayat için mutluyum" yazdı.
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